Niners Chemnitz verpflichten US-Amerikaner Brendan Bailey

Spieler greifen nach einem Basketball. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat sich personell weiter verstärkt. Die Sachsen verpflichteten Brendan Bailey vom schwedischen Erstligisten BC Lulea, wie der Verein am Mittwoch bekannt gab. Der gebürtige US-Amerikaner unterschrieb einen Zwei-Jahresvertrag. Bailey ist die fünfte Verpflichtung für die am 27. September bei Ratiopharm Ulm beginnende Saison.

Chemnitz - „Brendan ist ein hochgradig talentierter Basketballer, der sein Potenzial noch lange nicht ausgereizt hat“, wird Niners-Coach Rodrigo Pastore in der Mitteilung zitiert. Bailey hingegen möchte „dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte der Niners fortzuführen“. „Mit meinen Wurffähigkeiten kann ich helfen, das Feld breit zu machen und dank meiner Größe mehrere Positionen verteidigen. Diese Vielseitigkeit will ich einbringen, um dem Team an beiden Enden des Feldes zu helfen“, sagte der Sohn von NBA-Legende Thurl Bailey.

Der 26 Jahre alte Forward konnte vor seiner Zeit in Skandinavien bereits Erfahrungen beim TFT Skopje in Mazedonien sowie in der NBA-G League bei den Salt Lake City Stars, Lakeland Magic und Wisconsin Herd sammeln. Bei BC Lulea hat er in der vergangenen Spielzeit in 33 Partien durchschnittlich 17,6 Punkte erzielt. dpa