Niners Coach Pastore will in Top-Vier

Rodrigo Pastore an der Linie. © Federico Gambarini/dpa

Chefcoach Rodrigo Pastore von den Niners Chemnitz hat seine langfristige Vertragsverlängerung beim sächsischen Basketball-Bundesligisten mit großen Zielen begründet. „Wir haben unsere eigene DNA kreiert, wie wir Basketball spielen wollen und wie wir uns als Organisation verbessern - mit unseren Mitteln. Natürlich fragen jetzt alle: Was kommt als Nächstes?

Chemnitz - Unsere Antwort ist: Wir wollen in den nächsten drei Jahren unter die besten vier Teams in Deutschland kommen“, sagte der 50 Jahre alte Argentinier in einem Interview der „Freien Presse“ (Montag).

Pastore kam 2015 nach Chemnitz, führte das Team ins Oberhaus und erreichte 2022 die Playoffs. Dann hat das Team „ein Jahr später bewiesen, dass das keine Eintagsfliege war. Wir sind im europäischen Wettbewerb vertreten“, sagte der Coach und ergänzte: „Uns geht es aber weniger darum, dass wir dieses Ziel erreichen. Uns ist wichtig, wie wir es erreichen. Indem wir uns weiterhin Schritt für Schritt verbessern. Indem wir Spieler haben, die bereit sind, sich stetig zu verbessern. Jan Niklas Wimberg oder Nelson Weidemann sind nur zwei Beispiele davon. Das ist unser Weg. Den werden wir weiterhin gehen.“ dpa