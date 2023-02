Nkunku beim Kader-Comeback erstmal auf der Leipziger Bank

Leipzigs Christopher Nkunku jubelt nach seinem Tor. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Rückkehrer Christopher Nkunku sitzt bei seinem Comeback für RB Leipzig beim Spiel in Wolfsburg zunächst auf der Bank. Der Angreifer hatte zuletzt nach einem Außenbandriss mehr als drei Monate gefehlt und steht nun erstmals wieder im Kader des Fußball-Bundesligisten.

Wolfsburg - Leipzigs Trainer Marco Rose hatte am Freitag angekündigt, dass der 24-Jährige „wieder eine Option“ sei, aber noch nicht über 90 Minuten. In der Startelf der Leipziger an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht dagegen Verteidiger Willi Orban. Der Kapitän hatte bei der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin vor einer Woche noch wegen seiner Stammzellenspende pausiert. Auch der zuletzt formschwächere Offensivspieler Timo Werner erhält eine weitere Chance von Beginn an.

Beim VfL Wolfsburg nimmt Trainer Niko Kovac im Vergleich zum 0:0 beim FC Schalke 04 zwei Änderungen in der Startelf vor. Jakub Kaminski fällt erkrankt aus, Mattias Svanberg sitzt auf der Bank. Für sie spielen Felix Nmecha und Luca Waldschmidt dpa