Oberbürgermeister von Markkleeberg zum SGK-Vorsitz gewählt

Teilen

Karsten Schütze (SPD) ist zum Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) in Sachsen gewählt worden. „Der Oberbürgermeister von Markkleeberg übernimmt die Führung von Peter Lames, der dem Verein seit 2018 vorsaß“, sagte der Co-Vorsitzende der SPD Sachsen, Henning Homann, am Samstag in Dresden. Er gratulierte Schütze zu seiner Wahl und bedankte sich gleichzeitig bei Lames für seine Arbeit.

Dresden - Schütze zufolge brauche die Kommunalpolitik eine starke Stimme in der Landes- und Bundespolitik. Die SGK sei dabei eine wichtige Interessenvertretung sächsischer Kommunen. Dies wolle der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Markkleeberg ausbauen.

Die SGK ist die Interessenvertreterin sozialdemokratischer Mandats- und Amtsträger. Nach eigenen Angaben ist es das Ziel der SGK Sachsen, sozialdemokratischen Grundsätzen und Programmen in der Kommunalpolitik zur praktischen Umsetzung zu verhelfen und an ihrer Weiterentwicklung mitzuwirken. dpa