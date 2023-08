Ohne Gvardiol: RB Leipzig siegt in zwei Testspielen

Das Logo vom RB Leipzig auf einer Eckfahne. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

RB Leipzig testet gleich zweimal und feiert klare Siege. Der absehbare Abgang von Gvardiol fällt dabei nicht ins Gewicht.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen ersten internationalen Testspielerfolg in Vorbereitung auf die neue Saison errungen. Nach Niederlagen gegen Udinese Calcio (1:2) und Ipswich Town (0:1) während des Trainingslagers in Bruneck kam das Team von Trainer Marco Rose am Mittwoch gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden zu einem 4:0 (3:0). Benjamin Sesko (13.) und zweimal Dani Olmo (38., 42.) trafen vor der Pause für die agilen Leipziger. Sesko (73.) schnürte nach der Pause ebenfalls den Doppelpack.

Bei RB stand Josko Gvardiol nicht im Aufgebot. Der Kroate soll Berichten zufolge für die Rekordsumme von mindestens 90 Millionen Euro zu Manchester City wechseln, beobachtete das Spiel in Leipzig jedoch von der Tribüne aus.

Die Gastgeber zeigten sich im Vergleich zu den bisherigen Testspielen aus dem vollen Training heraus gegen die Belgier wie umgewandelt. Mit schnellem Spiel wurde das Mittelfeld überbrückt und die Abwehr der Gäste unter Druck gesetzt. Olmo, Sesko, Xavi Simons und David Raum überzeugten dabei besonders.

Im zweiten Test am Mittwoch gegen Regionalligist VSG Altglienicke siegte RB mit 9:2 (4:2) durch Tore von Emil Forsberg (8., 34.), Lois Openda (15., 53./Foulelfmeter, 58., 68.), Yussuf Poulsen (25./ Foulelfmeter, 60.) und Ilaix Moriba (72.). Die Gegentore gelangen Johannes Manske (35.) und Tolcay Cigerci (36.). Rose gab in diesem Spiel allen Kickern eine Einsatzchance über 90 Minuten, die gegen St. Truiden nicht gespielt hatten.

Vor dem Pflichtspielauftakt am 12. August mit dem Supercup bei Meister Bayern München testet der DFB-Pokalsieger am Samstag noch gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Las Palmas. dpa