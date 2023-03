Panzerabwehrgranaten im Kreis Görlitz gefunden

Ein Spaziergänger hat in einem Wald im Kreis Görlitz zwei Panzerabwehrgranaten gefunden. Die Sprengkörper lehnten an einem Baum, wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte. Nach dem Fund am Freitagnachmittag sei das Areal weiträumig abgesperrt worden. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stellten fest, dass die historischen Granaten noch zündfähig waren.

Quitzdorf - Sie seien geborgen und entsorgt worden. dpa