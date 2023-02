Paracelsus-Klinik: Demonstration gegen Schließung

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Rund 1000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Montag gegen die Schließung der Paracelsus-Klinik in Reichenbach (Vogtland) demonstriert. Es sei alles friedlich geblieben, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Abend auf Anfrage. Die Hoffnung für einen Weiterbetrieb der Klinik über den 31. März hinaus hatte sich zuletzt zerschlagen. Damit wäre an diesem Standort nach etwa 160 Jahre Krankenhausgeschichte Schluss.

Reichenbach - Von der Schließung sind etwa 320 Mitarbeiter betroffen.

Ärzte hatten ein Konzept entwickelt, an gleicher Stelle ein Medizinisches Versorgungszentrum unter anderem mit Notaufnahme und Intensivstation weiterzuführen. Das war auch von der Stadt Reichenbach unterstützt worden. Dem Vernehmen nach fehlte es aber an den erforderlichen Rechtsgrundlagen und auch an Zeit. dpa