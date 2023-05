Pirna feiert 10. Geburtstag des Skulpturensommers

Teilen

Die Stadt Pirna feiert ab diesem Samstag das zehnjährige Bestehen ihres Skulpturensommers. Dahinter verbirgt sich eine Kunstausstellung im Stadtteil Sonnenstein. Wie die städtische Kultur- und Tourismusgesellschaft am Donnerstag mitteilte, werden unter dem Titel „Sinnbilder in Stein“ Arbeiten von 16 Künstlerinnen und Künstlern barocke Skulpturen gegenübergestellt.

Pirna - „Neu dabei ist in diesem Jahr eine künstlerische Intervention des brasilianischen Künstlers Julian Meiron. Ein umfangreiches Begleitprogramm ergänzt die einzigartige Schau in den Bastionen der Festung Sonnenstein“, hieß es. Der Skulpturensommer geht bis zum 1. Oktober.

Christian Schmidt-Doll, Geschäftsführer der Kultur- und Tourismusgesellschaft, attestierte dem Projekt eine gute Entwicklung. Als Beleg verwies er auf Publikum aus dem In- und Ausland und namhafte Institutionen wie den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Kolbe-Museum in Berlin oder das Marcks-Haus in Bremen, die sich bisher mit Leihgaben beteiligten. dpa