Plauen will groß feiern: Stadt der Friedlichen Revolution

Mit einem historischen Umzug und mehreren Festen wollen die Menschen in Plauen im Sommer den 900. Geburtstag ihrer Stadt feiern. Corona soll der Feierlaune nicht im Wege stehen, hoffen die Organisatoren. Auch sonst spürt Oberbürgermeister Zenner Aufbruchstimmung.

Plauen – Mit Festen und Aktionstagen will Plauen im Sommer an seine 900-jährige Geschichte erinnern. Der Juni werde vollgepackt mit Veranstaltungen sein und soll Tausende Besucher in die Stadt locken, sagte Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Knapp hintereinander finden ein Kinderfest, das 63. Spitzenfest und das „Plauener Vogelschießen“ als größter Rummel der Region statt. „Wir hoffen, dass bis dahin das Feiern wieder möglich ist. Erfahrungsgemäß lassen die Corona-Einschränkungen im Sommer nach.“

Vor allem der große Festumzug am 19. Juni soll mit 50 Einzelbildern die Geschichte der Vogtlandstadt nachstellen. 1122 wurde Plauen erstmals schriftlich erwähnt, erklärte die Leiterin des Stadtarchivs, Doris Meijler. Bischof Dietrich I. von Naumburg spricht von „Plawe“ in der Weiheurkunde der dort errichteten Johanniskirche – dem Vorgängerbau des heutigen Sakralbaus.

Anlässlich des Jubiläumsjahres wurde ein aufwendiges Buchprojekt zur Stadtgeschichte mit 30 Autoren umgesetzt. „Es ist die umfassendste Gesamtdarstellung der Geschichte Plauens überhaupt“, sagte die Archivarin über das Werk, das mehr als 500 Seiten umfasst und von der Stadt herausgegeben wurde. Aktuell bemühe sich Plauen, die Originalurkunde von 1122 aus dem Sächsischen Staatsarchiv in Dresden in die Stadt zu holen, ergänzte Oberbürgermeister Zenner.

900 Jahre Stadtgeschichte sei ein gutes Datum, um innezuhalten. Besonders wichtig ist dem Stadtchef die aktuelle Bewerbung um das von der Bundesregierung geplante „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“. Bis 2027 soll es in Ostdeutschland gebaut werden, mindestens neun weitere Städte sind im Rennen. „Die Bürger von Plauen haben die Friedliche Revolution selbst eingeleitet“, erinnert Zenner an die erste große Demonstration im Wendeherbst am 7. Oktober 1989 – zwei Tage vor Leipzig.

Es war das erste Mal, dass es den Sicherheitskräften der DDR im Herbst 1989 nicht mehr gelang, eine Großdemonstration der Bürger aufzulösen. „Der Begriff Friedliche Revolution wurde in Plauen geboren. Es wäre ein Schlag ins Gesicht unserer Bürgerschaft, wenn am Ende eine Stadt das Zukunftszentrum bekommt, die den Prozess der Friedlichen Revolution nicht eingeleitet oder gar erfahren hat.“

Die Stadt habe in ihrer Geschichte mehrfach schwere Verluste hinnehmen müssen, sagte Zenner. Um 1910 zählte sie 120 000 Einwohner – jetzt fast nur noch die Hälfte. Die Textilindustrie mit der bekannten Plauener Spitze liegt noch bei einem Bruchteil ihrer Bedeutung im Vergleich zu ihrer Blüte vor über einhundert Jahren. „Trotzdem herrscht in Plauen Aufbruchstimmung“, betonte der Oberbürgermeister. Davon zeugten frisch erschlossene und gefragte Gewerbeflächen in Autobahnnähe und die Neuansiedlung eines Software-Unternehmens. Zusätzliche Bauprojekte seien möglich, da die Stadt als Modellkommune auserkoren wurde: Bis 2026 soll sie 50 Millionen Euro investieren können. dpa