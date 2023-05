Pokalfinale: Titelverteidiger Leipzig in der Gästekabine

Teilen

Der DFB Pokal steht vor dem Spiel im Stadion. © Tom Weller/dpa

Die Fans von RB Leipzig werden das Pokalfinale wie im Vorjahr aus der Kurve am Marathontor des Olympiastadions verfolgen. Das teilte der Club als Ergebnis eines Finalisten-Meetings am Montag mit. Der Titelverteidiger wird die Auswärtskabine beziehen und in roten Trikots und roten Hosen auflaufen. Gegner Eintracht Frankfurt wird am 3. Juni (20.00 Uhr/ZDF) formal das Heimteam sein und in weißen Trikots und schwarzen Hosen spielen.

Leipzig - Die Pokalzeit beginnt mit der Übergabe des Pokals im Roten Rathaus von Berlin. Der Akt soll am 22. Mai vollzogen werden. Für Leipzig sind Sportchef Max Eberl, Club-Botschafter Perry Bräutigam und ein Spieler dabei, für Frankfurt Sportvorstand Markus Krösche, Kapitän Sebastian Rode und Markenbotschafter Karl-Heinz Körbel.

Die Hessen werden ihr Fanfest am Breitscheidplatz feiern. Der Ort des RB-Festes soll erst am Dienstag bekannt gegeben werden. Im Gespräch ist der Alexanderplatz. dpa