Polizei entdeckt geschützte Tiere in Kleintransporter

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei der Kontrolle eines Transporters auf der Autobahnraststätte Dresdner Tor haben Polizisten Tiere sichergestellt, von denen einige artengeschützt sind. Sie wurden in die Obhut des zuständigen Veterinäramtes gegeben, wie die Polizei in Dresden am Montag mitteilte. Das Fahrzeug war am Sonntagmittag auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs, als es die Beamten zur Raststätte leiteten.

Dresden - Im Laderaum entdeckten sie in meist engen Käfigen unter anderem sechs Alpakas, zwei Stachelschweine, acht Trauerschwäne und ein Parmakänguru. Der 39-jährige Fahrer konnte keine Papiere vorweisen, die ihn zum Transport der geschützten Tiere berechtigt hätten. Gegen ihn wird unter anderem wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt. dpa