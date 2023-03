Polizei findet große Mengen Marihuana in Leipzig und Halle

Teilen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat insgesamt etwa zwölf Kilogramm Marihuana in Halle und Leipzig sichergestellt. Das teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Demnach war am Dienstag durch verdeckte Ermittlungen bekannt geworden, dass ein 26-Jähriger mit einem Taxi von Leipzig nach Halle unterwegs war. Der Mann und sein 28-jähriger Komplize standen im Verdacht, mit größeren Mengen Betäubungsmitteln zu handeln.

Leipzig - Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei kontrollierten den 26-Jährigen in Halle und fanden bei ihm etwa ein Kilogramm Marihuana.

Danach sollten Beamte die Wohnung des 28-Jährigen im Leipziger Westen durchsuchen. Der Mann wurde beim Verlassen der Wohnung aufgegriffen. Laut Polizei hatte er knapp elf Kilogramm Marihuana und eine größere Summe Bargeld dabei. Auch in der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte größere Bargeldbeträge.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Wegen dringenden Tatverdachts wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Sein 26-jähriger Komplize ist laut Polizei zwar weiter auf freiem Fuß, da keine ausreichenden Gründe für eine Untersuchungshaft vorlagen. Allerdings werde auch gegen ihn ermittelt. dpa