Polizei in Görlitz fasst Internet-Betrüger

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei in Görlitz hat zwei mutmaßliche Internet-Betrüger gefasst. Gegen den 21 Jahre alten Hauptverdächtigen sei Untersuchungshaft angeordnet worden, teilte die Polizeidirektion am Mittwoch mit. Er wird des gewerbsmäßigen Betrugs verdächtigt. Er und sein 23-jähriger Komplize sollen unter Angabe falscher Empfängernamen und Anschriften in mindestens 85 Fällen hochwertige Elektronik über das Internet bestellt haben.

Görlitz - Die Pakete seien deswegen an Postfilialen im gesamten ostsächsischen Bereich umgeleitet worden. Am Montagabend überraschten die Beamten die Männer, als sie gerade mehr als 20 Pakete abholen wollten. Bei der Durchsuchung ihres Autos wurden weitere Pakete, fingierte Abholvollmachten, ein Schlagstock und Bargeld im fünfstelligen Bereich beschlagnahmt. Der Wagen wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung abgeschleppt.

Es sei dem Hinweis einer aufmerksamen Postmitarbeiterin zu verdanken, dass die Polizei der mutmaßlichen Betrugsserie auf die Schliche gekommen ist, hieß es. Die Zusammenarbeit der Ermittler mit dem Spediteur hätten dann zum Ermittlungserfolg geführt. dpa