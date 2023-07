Polizei nimmt vorbestraften Dynamo-Randalierer fest

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Mehr als zwei Jahre nach den bisher schwersten Ausschreitungen von Fußball-Chaoten in Dresden hat die Polizei am Donnerstag einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Der 25-Jährige sei bereits einschlägig vorbestraft und per Haftbefehl gesucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Ihm wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Dresden - Der Mann soll unter anderem eine etwa zwei Meter lange und sechs Zentimeter dicke Metallstange in Richtung der Einsatzkräfte geworfen haben. Dabei wurde ein Polizeibeamter getroffen und erlitt Prellungen am rechten Bein. Einen weiteren Polizisten soll er mit Pyrotechnik verletzt haben.

Nach einem Heimspiel des Drittligisten Dynamo Dresden gegen Türkgücü München hatten sich am 16. Mai 2021 im Großen Garten Tausende Menschen versammelt, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu feiern. Im Stadion war wegen der Corona-Pandemie kein Publikum erlaubt.

Hunderte gewaltbereite Fans griffen Polizisten mit Pyrotechnik an, zudem flogen Flaschen und Steine. 184 Beamte wurden verletzt, 30 waren zeitweise dienstunfähig und sechs im Krankenhaus. Die Betroffenen erlitten meist Schnittverletzungen und Verbrennungen.

Die Chaoten hinterließen einen Sachschaden von etwa 30 000 Euro. Die Polizei gründete eine Sonderkommission, mehr als 300 Tatverdächtige konnten identifiziert werden. Einige wurden schon zu Haftstrafen verurteilt. dpa