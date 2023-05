Polizeieinsatz eskaliert: Mann durch Schüsse verletzt

Ein Polizeifahrzeug kommt in der Kanalstraße im Stadtteil Schlosschemnitz an. © Kristin Schmidt/dpa

Bei einem Versuch, mehrere Haftbefehle zu vollstrecken, hat sich die Lage in Chemnitz zugespitzt. Der Verdächtige zielt mit einer Armbrust auf die Polizisten. Diese greifen daraufhin zu ihren Dienstwaffen und schießen.

Chemnitz - Ein zunächst Routine scheinender Polizeieinsatz in Chemnitz ist am Mittwoch eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, zielte ein 31 Jahre alter Mann mit einer Armbrust auf die eingesetzten Beamten. Diese hätten daraufhin mit ihrer Dienstwaffe geschossen. Der 31-Jährige wurde getroffen und kam verletzt in ein Krankenhaus. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Beamten hatten laut Polizei am frühen Nachmittag die Wohnung des 31-Jährigen aufgesucht, um bestehende Haftbefehle umzusetzen. Der Mann habe sich jedoch geweigert, die Tür zu öffnen. Danach sei Rauch aus der Wohnung gedrungen, woraufhin die Polizei die Wohnungstür geöffnet habe.

Der 31-Jährige habe mit einer Armbrust auf die Beamten gezielt. Ein Geschoss habe ein Polizeischutzschild getroffen. Danach habe der Mann die Waffe weiterhin auf die Polizisten gerichtet. Die Beamten hätten ihrerseits zu ihren Dienstwaffen gegriffen und mehrere Schüsse abgegeben. Der Angreifer sei überwältigt worden.

Der Brand, den der Verdächtige in der Wohnung selbst entfacht hatte, sei gelöscht worden. Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Eine Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie für eine nahe gelegene Schule habe nicht bestanden.

Gegen den Mann hätten insgesamt vier Haftbefehle wegen Körperverletzungsdelikten vorgelegen, sagte ein Polizeisprecher. Nach der Eskalation am Mittwoch kämen neue Ermittlungen hinzu. Die genauen Tatbestände würden noch geprüft. dpa