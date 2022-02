PopArt-Culture in Dresden: Deutschlandpremiere für Warhol

Fotografen stehen im Rahmen eines Presserundgangs in der Ausstellung „Andy Warhol – Pop Art Identities“. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Eine besondere Ausstellung vereint bis Juni 140 Originalwerke des US-Künstlers Andy Warhol (1928-1987) im Industriegelände Dresden. Es ist nach Stationen in Montreux und Basel die Deutschlandpremiere der Schau „Andy Warhol Pop Art Identities“, wie Co-Kuratorin Virginia Jean am Freitag zur Eröffnung sagte. Sie vereine Warhols Kunst mit seinem Leben und seiner Zeit.

Dresden - Die Organisatoren, zwei Kulturförder-Vereine aus Italien und ein deutscher Event-Veranstalter, wollen leichten Zugang zur Kunst bieten. „Es ist eine Reise in die PopArt Culture für jedes Alter.“

Die rund 130 Originale stammen allesamt aus Privatbesitz in Italien, sagte Kunsthistoriker und Kurator Maurizio Vanni. Er werde dort „von den Millenials“ gesammelt. In der zur Galerie gewordenen Produktionshalle sind in poppig bunter Kulisse Porträts von Marilyn Monroe bis Liza Minnelli arrangiert, aber auch Gegenstände, die Warhol zum Kunstwerk machte, sowie von ihm gestaltete Plattencover und unveröffentlichte Filme. Eine Serie der „Campbell's Tomato Soup“ und Coca-Cola-Flaschen sind ebenso zu sehen wie eine amerikanische Dollarnote im Goldrahmen oder „Flash“, elf Siebdrucke, die die Darstellung der Ermordung von Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963 in den Medien abbilden.

Dänemarks Königin neben dem russischen Revolutionär Lenin, Mao auf Tapete mit seinem Konterfei, Marilyn Monroe in schwarz-weiß und quietschbunt neben einer Wand mit Kussmündern, drei bunte Kühe auf Kuhtapete, die Blumen auf Blümchentapete und New Yorker Drag Queens - der Rundgang führt durch die ganze künstlerische Geschichte von Warhol und 40 Jahren Amerika. Und auch er ist präsent: als Selbstporträt ganz ohne Farbe - und als vierfache Pop-Ikone in grün, gelb, blau, rot auf lila Wand am Eingang. dpa