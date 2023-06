Preise ziehen wieder an: Inflation steigt auf 6,8 Prozent

Ein Einkaufskorb mit Obst und Gemüse steht in einem Supermarkt. © Sebastian Kahnert/dpa

Nach Rückgängen in den Vormonaten hat die Inflation in Sachsen zuletzt wieder zugelegt. Im Juni kletterte die Jahresteuerungsrate nach vorläufigen Zahlen auf 6,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag informierte. Im Vormonat hatte sie bei 6,5 Prozent gelegen. Damit habe es erstmals seit März wieder einen Anstieg gegeben, hieß es. Zu Jahresbeginn hatten die Statistiker noch ein Rekordhoch von 9,2 Prozent gemeldet.

Kamenz - Vor allem Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren waren demnach im Juni deutlich teurer als vor einem Jahr. Zudem konstatierten die Statistiker im Bereich Personenbeförderung einen Preissprung von mehr als 130 Prozent. Grund ist die Einführung des 9-Euro-Tickets vor einem Jahr. Im Vergleich dazu müssen Nutzer von Bus und Bahn für das jetzige Deutschlandticket mit 49 Euro deutlich mehr zahlen. Hinzu kommen Preiserhöhungen bei anderen Tarifen. Günstiger als vor einem Jahr sind den Angaben zufolge dagegen Heizöl und Kraftstoffe. Sie hätten dämpfend auf die Teuerung gewirkt, hieß es. dpa