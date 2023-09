Projekt zur Gesundheit von Lehrkräften an Schulen

Teilen

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

An sächsischen Schulen soll künftig besser auf die Gesundheit des Lehrpersonals geachtet werden. Dazu beginnt an 30 Schulen ein Pilotprojekt für kostenlose „Achtsamkeitskurse“, teilte das Landesamt für Schule und Bildung am Montag in Dresden mit. Das Angebot umfasse einen Basiskurs - das Mindful Teachers Program (MTP) und eine Zukunftswerkstatt zu einzelnen Themenfeldern.

Chemnitz - Beides wird direkt in den Schulen von einem Trainingsteam angeboten. Die ersten MTP-Kurse sollen nach den Herbstferien 2023 beginnen. Lehrerinnen und Lehrer können sich bis Mitte Oktober über das Schulportal bewerben. Die Laufzeit des Pilotprojekts reicht zunächst bis Ende 2024.

„Den Teilnehmenden werden im MTP-Basiskurs meditative Übungen vermittelt, die einen heilsamen Umgang mit persönlichen Stressoren und globalen Krisensituationen etablieren sollen. Der Kurs fördert die Wahrnehmung der eigenen psychologischen Haltungs- und Handlungsmuster. Dies ermöglicht die konkrete Auseinandersetzung mit eigenen Strukturen und Verhaltensweisen“, hieß es. Nachdem bereits einzelne Schulen die MTP-Kurse im Rahmen der Gesundheitsförderung eigenständig organisiert und durchgeführt haben und es positive Rückmeldungen gab, wolle man das nun für weitere Schulen anbieten und wissenschaftlich begleiten lassen. dpa