Prozess gegen „Kinderzimmer-Dealer“ beginnt in Leipzig

In Leipzig beginnt am Montag der Prozess gegen einen als „Kinderzimmer-Dealer“ bekannt gewordenen 27-Jährigen. Gemeinsam mit vier Mitangeklagten muss sich er sich wegen Drogenhandel vor Gericht verantworten. Den Männern wird vorgeworfen, von April 2019 bis Januar 2021 unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamine, zweieinhalb Kilogramm Haschisch, zwei Kilogramm einer Partydroge, 500 Gramm Methamphetamin und 350 Gramm Kokain in Deutschland und im Ausland verkauft zu haben.

Leipzig - Der Leipziger stand bereits 2015 vor Gericht. Damals war er zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, nachdem er zugegeben hatte, über seine Online-Drogenbörse fast eine Tonne Drogen verkauft zu haben. Seine Drogengeschäfte, die er aus dem heimischen Kinderzimmer in Leipzig getätigt hatte, dienten als Grundlage für die Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“. Die erste Staffel erschien im Mai 2019.

Die Kammer hat 18 Verhandlungstermine angesetzt. Mit einem Urteil wird nicht vor Ende Juni gerechnet. dpa