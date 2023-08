Pyrotechnik im Pokalfinale: Leipzig muss 36.900 Euro zahlen

Finale im Olympiastadion, roter Rauch aus Pyrotechnik verbirgt die Tribüne. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

RB Leipzig muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt eine Geldbuße von 36.900 Euro zahlen. Dies teilte der Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Der Pokalsieger kann bis zu 12.300 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Das müsse dem DFB bis zum 31. Dezember nachgewiesen werden.

Frankfurt/Main - Die Sachsen hatten das Finale 2:0 gewonnen und ihren Titel damit erfolgreich verteidigt.

Die Strafe verhängte das DFB-Sportgericht, weil Leipziger Fans zu Beginn der zweiten Halbzeit am 3. Juni im Berliner Olympiastadion acht Rauchtöpfe und fünf Blinker gezündet sowie eine Rakete aufs Feld geschossen haben. Im weiteren Verlauf sowie nach dem Spiel wurden weitere neun Bengalische Feuer, zwei Böller und zwei weitere Blinker gezündet. In der 90. Minute flog erneut eine Rakete in Richtung des Spielfelds.

Zuvor war bereits Gegner Frankfurt ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Hessen mussten 258.100 Euro zahlen, da ihre Anhänger 180 Bengalische Feuer, Blinker, Rauchtöpfe und Böller gezündet hatten. Zudem wurden 14 Raketen in Richtung des Spielfelds geschossen. Wegen der eingesetzten Pyrotechnik war die zweite Halbzeit drei Minuten später als geplant angepfiffen worden. dpa