„Rabenschwarze Serie“ beenden: Tedesco will nicht verlieren

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco gestikuliert am Spielfeldrand. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In der Erfolgsbilanz von Domenico Tedesco steht bei Partien gegen Bayern München eine große Null. Beim Wiedersehen mit seinem Trainer-Freund Julian Nagelsmann soll sich das ändern, zumal auch RB in elf Spielen erst einmal gegen die Bayern gewinnen konnte.

Leipzig - Vor dem Wiedersehen mit seinem Spezi Julian Nagelsmann zeigt sich Domenico Tedesco sehr locker. Man kennt sich aus Zeiten der Ausbildung zum Fußball-Lehrer 2015. Gemeinsam fuhren die jetzigen Trainer des FC Bayern München und von RB Leipzig zu den Unterrichtseinheiten, entwickelten dabei ähnliche Spielideen und schlossen als Jahrgangs-Beste ab: Tedesco mit Note 1,0, Nagelsmann mit 1,3. „Das lag daran, dass Domenico ganz hinten und ich ganz vorn saß“, scherzte Nagelsmann bei einer Bayern-Pressekonferenz am Donnerstag und Tedesco erwiderte in Leipzig in Sachen Sitzordnung: „Der frühe Vogel fängt den Wurm.“

Die Erinnerungen an alte Zeiten sind das Eine, die Gegenwart mit dem Duell des FC Bayern München gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) das Andere. „Es ist das Spiel FC Bayern München gegen RB Leipzig, nicht Nagelsmann gegen Tedesco“, sagte der Leipziger Trainer. Nach zuletzt drei Siegen in Serie ist eine Niederlage bei den Sachsen nicht von vornherein eingeplant: „Es ist für uns kein Bonusspiel“, sagte Tedesco. Man wolle ein gutes Spiel abliefern, den Bayern mit allem Paroli bieten, was man habe. „Mit einer Niederlage wären wir nicht einverstanden“, sagte Tedesco.

Wohl wissend, dass es kein leichtes Unterfangen an der Isar wird. „Sie haben neun der letzten zehn Spiele gewonnen, das sagt einiges“, sagte der RB-Trainer, dessen Bilanz als Trainer gegen die Bayern nach eigenem Bekunden „rabenschwarz“ ist. Vier Mal trat er mit Schalke 04 gegen die Münchner an, vier Mal gab es Niederlagen. Aber auch das ist Geschichte.

In jedem Fall spricht Tedesco mit großem Respekt von den Bayern und Nagelsmann. „Julian macht es sehr, sehr, sehr gut. Seine Handschrift ist schon jetzt bei den Bayern zu sehen. Er führt das nahtlos fort, was Hansi Flick begonnen hat“, sagte Tedesco und ergänzte: „Schwachstellen zu finden, ist sehr zäh.“

Was er sich taktisch einfallen lässt, gab Tedesco natürlich nicht preis. Immerhin stehen ihm in der Kreativabteilung mit den zuletzt verletzten Emil Forsberg, Dani Olmo und Dominik Szoboszlai drei wichtige Spieler wieder zur Verfügung. Allerdings dürfte keiner von ihnen schon bei 100 Prozent sein, weshalb es auf eine Art Job-Sharing während der Partie hinauslaufe. „Aber es gibt auch andere Optionen, beispielsweise mit Yussuf Poulsen“, deutete Tedesco an, dass er durchaus einen Plan hat.

Obwohl sich beide Coaches sehr gut kennen und eine ähnliche Philosophie vertreten, sei vieles nicht vorhersehbar. „Den gegnerischen Trainer und seine Ideen zu kennen, das dann aber auch im Spiel zu nutzen, sind zwei verschiedene Stiefel“, sagte Tedesco. dpa