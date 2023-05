Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Radfahrer ist in Zwickau bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der 75-Jährige geriet aus bislang ungeklärter Ursache im Stadtteil Niederplanitz ins Straucheln und fuhr gegen einen Bordstein, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Mann wurde am Donnerstagmittag in ein Krankenhaus gebracht.