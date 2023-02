Räumung des Waldstücks Heidebogen schreitet voran

Polizisten sprechen von einer Hebebühne aus mit einem Aktivisten der Initiative "Heibo bleibt" in einem besetzten Waldgebiet in der Laußnitzer Heide. © Sebastian Kahnert/dpa

In einem Waldstück bei Ottendorf-Okrilla sollen mehr als sieben Hektar Bäume für den Abbau von Kies gerodet werden. Das Waldstück wird seit längerem von Klimaaktivisten besetzt. Gehen die Umweltschützer nun vielleicht sogar freiwillig?

Ottendorf-Okrilla - Nach gut eineinhalb Jahren Besetzung wird das Protestcamp im Waldstück Heidebogen nördlich von Dresden schrittweise geräumt. Am Mittwochmorgen rief der Staatsbetrieb Sachsenforst ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für das Waldgebiet bei Ottendorf-Okrilla aus. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort verlief die Räumung friedlich.

Die Einsatzkräfte brachten zunächst Barrikaden weg und schütteten Gräben zu, damit die für die Räumung notwendige Technik vor Ort gebracht werden konnte. Zudem sperrte die Polizei die Fläche ab, damit keine weiteren Menschen das Waldstück betreten können.

Nach Angaben der Beamten sind noch mehrere Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten in dem Protestcamp, etwa 25 davon hätten sich in Baumhäusern verschanzt. Einige Baumhäuser wurden bereits von einem sogenannten Höheninterventionsteam aus Nordrhein-Westfalen geräumt. Abgeordnete der Grünen und Linken sowie andere parlamentarische Vertreter kamen ebenfalls in das Waldstück, um zu beobachten, ob bei der Räumung alles verhältnismäßig abläuft.

Parallel startete bereits am Vormittag die Rodung des Waldstücks mit Maschinen. Etwa 50 Mitarbeiter des Sachsenforsts befanden sich dafür in dem Waldstück. Sie sollten unter anderem dafür sorgen, dass Rettungswege frei gehalten werden. Per Lautsprecher wurden die Aktivisten aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Sollten sie das nicht tun, könne Zwang angewendet werden, hieß es.

Die Besetzer verhielten sich nach ersten Angaben jedoch kooperativ. Nur in einem Fall soll sich ein Aktivist nach Angaben der Polizei aktiv widersetzt haben. Nach Einschätzung des Grünen-Abgeordneten Valentin Lippmann, der die Lage vor Ort beobachtete, verläuft die Aktion hochprofessionell.

Im Heidebogen - im lokalen Sprachgebrauch Heibo genannt - haben sich seit etwa eineinhalb Jahren Klimaaktivisten und Naturschützer verschanzt, um gegen den Kiesabbau zu protestieren. Für den Abbau soll nach geltender Rechtslage ein 7,5 Hektar großes Waldstück bis Ende Februar gerodet werden. Die Polizei vermutet 50 bis 60 Menschen in dem Camp.

Inzwischen wurden laut Polizeidirektion Görlitz sechs Baumhäuser und Tripods - höhergelegte Plattformen auf drei Stelzen - vollständig geräumt. Vier davon seien bereits abgerissen worden. In drei Fällen ketteten oder klebten sich Aktivisten an Gegenständen fest.

Die Räumungsaktion wird nach Angaben der Polizei bis zum Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt. Das Protestcamp werde zunächst mit einem Metallzaun eingezäunt und soll in der Nacht von Polizisten überwacht werden, damit keine weiteren Aktivisten in das Camp eindringen können.

Am Donnerstag soll die Räumung fortgesetzt werden. Zudem soll am späten Nachmittag eine von Students for Future organisierte Solidaritätsdemo auf dem Dresdner Alaunplatz stattfinden. dpa