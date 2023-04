Ranger in Leipzigs Stadtwald unterwegs

Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Leipzigs Wäldern sind Ranger unterwegs. Seit Jahresbeginn stehen sie Bürgerinnen und Bürgern zu den Themen Stadt- und Auwald, Naturschutz sowie Erholung zur Seite, wie die Stadt Leipzig am Donnerstag mitteilte. Auf dem E-Bike seien die Mitarbeitenden der Stadt beispielsweise im Auwald oder am Cospudener See unterwegs. Dabei kontrollierten sie beispielsweise, ob bestehende Regeln in den Naturbereichen der Stadt eingehalten werden.

Leipzig - Zudem kümmerten sie sich um das Umwelt- und Gebietsmonitoring der Stadt, indem sie Natur und Landschaft beobachten, dokumentieren, schützen und pflegen. dpa