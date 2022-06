Rapper Materia und Sängerin Joy Denalane bei Kosmos Chemnitz

Der Rapper Materia und die Soul-Sängerin Joy Denalane haben sich zum diesjährigen Kosmos-Festival in Chemnitz angekündigt. Insgesamt sind am 17. Juni mehr als 100 Programmpunkte und Aktionen in der Stadt geplant, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Auf diese Weise soll erneut ein Zeichen für eine weltoffene Gesellschaft gesetzt werden.

Chemnitz - Neben Konzerten gibt es etwa eine interaktive Theaterperformance aus Belgien sowie Veranstaltungen rund um den Sport mit Ex-Skispringer Jens Weißflog, den Basketballern der Niners Chemnitz sowie Fans des Chemnitzer FC. Durch das Programm werde die Vielfalt der Stadt an diesem Tag an einem Ort erlebbar und nach außen getragen, erklärte Mitorganisatorin Julia Voigt. Ziel sei ein ausgelassenes und vielfältiges Fest, das die Menschen zusammenbringe.

Das Kosmos Chemnitz wurde 2019 ins Leben gerufen und knüpft an das Konzert „#wirsindmehr“ im Jahr davor an. Damals hatten etwa die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet und Kraftklub vor rund 65.000 Menschen gespielt. Die Aktion richtete sich gegen vorangegangene Ausschreitungen von Rechtsextremen in der Stadt. dpa