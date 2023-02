Razzia: Polizei ermittelt gegen mutmaßliche Drogenhändler

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Polizeibeamte haben in Dresden mehrere Wohnungen mutmaßlicher Drogenhändler durchsucht. Insgesamt neun Orte in der Stadt wurden am Mittwoch durchkämmt, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mitteilten. Dabei entdeckten die Beamten demnach unter anderem 78 Gramm Crystal Meth, 670 Gramm Cannabisprodukte und 28.000 Euro Bargeld.

Dresden - Nach den Angaben vom Donnerstag ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen sieben mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 28 bis 37 Jahren. Drei der Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, davon befinden sich mittlerweile zwei in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt wegen Handels mit Betäubungsmitteln, gegen einen der Tatverdächtigen auch wegen bewaffneten Handels.

Den mutmaßlichen Drogenhändlern sollen die Behörden durch ein früheres Verfahren in Dresden-Weißig auf die Spur gekommen sein: Dort wurden im Mai 2022 zwei Kilogramm Crystal Meth gefunden, wie es am Donnerstag hieß. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Beschuldigte in diesem Verfahren Anfang Februar in erster Instanz zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. dpa