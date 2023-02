RB-Architekt Rangnick offiziell verabschiedet

Teilen

Ralf Rangnick, Leipzigs damaliger Trainer und Sportdirektor, spricht während einer Zeremonie vor dem Spiel. © Jan Woitas/dpa

Dreieinhalb Jahre nach seinem Weggang von RB Leipzig ist Ralf Rangnick offiziell verabschiedet worden. Der Ex-Sportdirektor führte die Sachsen von der Regionalliga in die Champions League.

Leipzig - Der frühere Leipziger Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick ist am Rande des Champions-League-Spiels gegen Manchester City offiziell verabschiedet worden. Dreieinhalb Jahre nach seinem Weggang aus Leipzig richtete der frühere Clubboss Oliver Mintzlaff Dankesworte an Rangnick. „Ohne dich würden wir hier nicht stehen und gegen ManCity spielen. Du hast diesem Club Strukturen und eine Philosophie gegeben. Das hier wird immer dein Wohnzimmer bleiben“, sagte Mintzlaff. Der 47-Jährige überreichte Rangnick eine Foto-Collage aus dessen Leipziger Zeit.

Rangnick richtete dann selbst noch Worte an die Fans. „Wir können mit Fug und Recht sagen, dass das, was hier entstanden ist, zu einem Markenzeichen geworden ist. Es erfüllt mich mit Stolz und großer Freude“, sagte Rangnick und begab sich anschließend in die Fankurve, wo er gefeiert wurde.

Rangnick, der inzwischen Österreichs Nationalmannschaft trainiert, hatte 2012 als Sportdirektor die Verantwortung in Leipzig genommen und gilt als Architekt des heutigen Erfolgs. Der Club spielte damals noch in der vierten Liga. Als Sportchef und in zwei kurzen Amtszeiten als Trainer führte der 64-Jährige den Club bis in die Champions League. Im Sommer 2019 wechselte Rangnick zur internationalen Fußballsparte des Hauptsponsors, ehe er den Konzern ein Jahr später ganz verließ. Es folgte eine glücklose Zeit als Interimstrainer von Manchester United, seit vergangenem Juni sitzt er bei Österreichs Auswahl auf der Bank.

Mittlerweile hat Rangnick seinen Leipziger Wohnsitz unweit des Stadions aufgegeben. Seine Verabschiedung hätte bereits deutlich früher stattfinden sollen. Allerdings standen dem Akt zunächst Unstimmigkeiten mit der einstigen sportlichen Führung im Weg, später war dies aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht möglich. Den Rahmen für die Verabschiedung am Mittwoch gab die UEFA vor. Rangnick durfte nicht in die Mitte des Spielfelds und das Ganze durfte maximal fünf Minuten dauern. dpa