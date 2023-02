RB Leipzig im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund

Teilen

Konrad Laimer von RB Leipzig freut sich mit (r) Dominik Szoboszlai über sein Tor zum 0:2. © Andreas Gora/dpa

RB Leipzig muss auf dem Weg zur Titelverteidigung im DFB-Pokal Borussia Dortmund als nächste Hürde überspringen. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der „Sportstudio Reportage“ des ZDF. Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen bescherte den Leipzigern für das Viertelfinale ein Heimspiel, das am 4. oder 5. April ausgetragen wird. In den ersten drei Runden hatte RB gegen Teutonia Ottensen (8:

Leipzig - 0), den Hamburger SV (4:0) und die TSG Hoffenheim (3:1) bereits daheim gespielt.

„Schön, dass es mit einem Heimspiel für unsere Fans geklappt hat“, sagte RB-Trainer Marco Rose in einer ersten Reaktion. Er freue sich, alte Freunde zu treffen, auch wenn man Borussia Dortmund lieber erst im Halbfinale oder Finale begegnen möchte. „Aber wir nehmen es wie es kommt, wollen unbedingt unsere Pokal-Geschichte fortschreiben und ins Halbfinale einziehen“, sagte Rose.

Für RB ergibt sich nun die späte Chance für eine Revanche. Im Finale 2021 in Berlin hatten die Sachsen gegen Dortmund mit 1:4 verloren. Es war das bislang einzige Aufeinandertreffen beider Teams im Pokal. dpa