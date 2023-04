RB Leipzig mit Energie und Selbstvertrauen nach Leverkusen

Teilen

Leipzigs Trainer Marco Rose reagiert am Spielfeldrand. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

RB Leipzig steht vor einem wegweisenden Spiel für das Saisonziel Champions-League-Qualifikation. Das Team von Trainer Marco Rose muss am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Europa-League-Halbfinalist Bayer Leverkusen antreten. Die Rheinländer waren erst am Donnerstag in die Vorschlussrunde eingezogen, hatten entsprechend weniger Vorbereitung- und Erholungszeit als Leipzig.

Leipzig - „Wir sind gut drauf, haben Energie getankt mit Erfolgserlebnissen. Und dementsprechend fahren wir selbstbewusst nach Leverkusen“, sagte Rose. David Raum fehlt gelbgesperrt, Stürmer André Silva könnte verletzt ausfallen. dpa