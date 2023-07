RB Leipzig mit Interesse an PSG-Verteidiger Bitshiabu

Deutschlands Dzenan Pejcinovic (r) und Frankreichs El-Chadaille Bitshiabu kämpfen um den Ball. © Berney Ardov/dpa

RB Leipzig hat großes Interesse an der Verpflichtung des Verteidigers El Chadaille Bitshiabu von Paris Saint-Germain. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sowie einigen Medien soll sich der deutsche Pokalsieger mit dem 1,96 Meter großen Innenverteidiger einig sein. Die Gespräche beider Clubs sollen sich bereits auf der Zielgeraden befinden. Der 18-jährige Franzose könnte als Linksfuß als Ersatz für Josko Gvardiol kommen, der sich mit Champions-League-Sieger Manchester City über einen vorzeitigen Wechsel einig sein soll.

Leipzig - RB-Sportvorstand Max Eberl bestätigte bereits Gespräche über die Ablösemodalitäten. Gvardiol, der beim sächsischen Fußball-Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2027 hat, soll für den Sommer 2024 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 110 Millionen Euro besitzen. Annähernd diese Summe verlangt RB auch von den Cityzens. Noch ist keine Einigung beider Clubs erzielt. Cheftrainer Marco Rose erklärte zuletzt, dass er sich auf den Kroaten Gvardiol freue, wenn er wie die anderen Nationalspieler an diesem Wochenende zu den Leistungstests und dann zum Trainingsauftakt am Montag erscheine. dpa