RB Leipzig verpflichtet Landenberger von Bayern München

Leipzigs Logo ist auf einer Eckfahne zu sehen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Aufsteiger RB Leipzig hat für seine erste Bundesliga-Saison Verstärkung vom FC Bayern München verpflichtet. Julia Landenberger wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zum aktuellen Zweitliga-Tabellenführer. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Innenverteidigerin kam in dieser Saison vorrangig für die Zweitvertretung der Bayern zum Einsatz und absolvierte 18 Spiele in der zweiten Liga.

Leipzig - Zuvor hatte Leipzig bereits Sandra Starke vom VfL Wolfsburg und Nina Räcke von der SGS Essen verpflichtet. dpa