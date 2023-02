RB Leipzig verpflichtet Salzburger Seiwald

Nicolas Seiwald (r) wechselt in der neuen Saison nach Leipzig. © Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire/dpa/Archivbild

Der Wechsel des österreichischen Fußball-Nationalspielers Nicolas Seiwald von RB Salzburg zu RB Leipzig ist perfekt. Der sächsische Fußball-Bundesligist bestätigte am Sonntag den Transfer des 21 Jahre alten Mittelfeldspielers zur neuen Saison. Seiwald bindet sich für fünf Jahre an den Pokalsieger und soll dort die Nachfolge seines Landsmanns Konrad Laimer antreten.

Leipzig - Es ist der 20. Wechsel eines Salzburger Spielers nach Leipzig seit 2012.

„Nici ist ein zweikampfstarker Box-To-Box-Spieler, der in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung genommen hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Max Eberl in der Vereinsmitteilung. Seiwald, der seit der U9 für RB Salzburg spielte, freut sich auf den nächsten Karriereschritt, will sich aber noch mit einem Titel aus der Mozartstadt verabschieden. „Es waren 13 fantastische Jahre. Ich werde jeden Tag bis Saisonende hier genießen und weiter Vollgas geben. Mein klares Ziel ist es, mich mit dem Meistertitel aus Salzburg zu verabschieden“, sagte Seiwald.

Noch am Samstag am Rande des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt (2:1) hatte Eberl betont, das der Wechsel noch nicht perfekt sei, die Qualitäten Seiwalds aber gelobt. „Er hat in Salzburg eine großartige Entwicklung gemacht, spielt europäisch, ist Nationalspieler. Also ein sehr guter Spieler, der die Systematik RB kennt“, sagte der 49-Jährige bei Sky.

Laimers Vertrag bei den Sachsen läuft im Sommer aus und bisher scheiterten alle Bemühungen, mit dem 25-Jährigen zu verlängern. Dem Vernehmen nach ist ein Wechsel zu Bayern München bereits beschlossen. Der deutsche Meister wollte Laimer bereits im vergangenen Sommer verpflichten, der defensive Mittelfeldspieler gilt als Wunschtransfer von Trainer Julian Nagelsmann. Beide arbeiteten bereits in Leipzig zusammen. dpa