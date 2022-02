RB Leipzig will Erfolgsserie in Bochum ausbauen

Domenico Tedesco, Trainer von RB Leipzig, reagiert. © Stringer/dpa/Archivbild

Noch nie hat RB Leipzig in Pflichtspielen gegen den VfL Bochum verloren oder auch nur einen Punkt abgegeben. Und so soll es auch nach dem siebten Aufeinandertreffen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in Bochum bleiben. Das wünschen sich die Leipziger, um im Kampf um die Champions League-Qualifikation für die kommende Saison nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Leipzig - „Ich habe großen Respekt vor der Saison, die der VfL als Aufsteiger bislang spielt. Wie stabil und konstant sie gerade in der Rückrunde punkten, ist bemerkenswert“, sagte RB-Trainer Domenico Tedesco.

Sein Team muss sich in Bochum, wo der FC Bayern erst jüngst mit 2:4 scheiterte, aber nicht verstecken. Das Weiterkommen in der Europa League am Donnerstag mit dem 3:1 bei Real Sociedad San Sebastian sollte neue Kräfte freigesetzt haben. Verzichten muss Tedesco in Bochum auf Josko Gvardiol. Der Verteidiger muss wegen der fünften Gelben Karte aussetzen. Für ihn sollte Nordi Mukiele ins Team zurückkehren. dpa