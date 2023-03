RB Leipzig will Viertelfinale der Königsklasse buchen

Leipzigs Dominik Szoboszlai (M) und seine Teamkollegen trainieren im Etihad Stadium in Manchester. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

RB Leipzig kann zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale der Champions League buchen. Der Fußball-Bundesligist benötigt heute einen Sieg im Achtelfinal-Rückspiel beim englischen Meister Manchester City, nachdem das Hinspiel vor drei Wochen 1:1 endete. Bei bislang fünf Teilnahmen an der Königsklasse seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 schaffte RB nur 2019/2020 gegen Tottenham Hotspur den Sprung ins Viertelfinale.

Manchester - Danach ging es sogar bis ins Halbfinale, wo die Leipziger dann an Paris St. Germain scheiterten.

„Am Ende geht es gegen so eine Top-Mannschaft um die richtige Balance, sehr, sehr viel Vertrauen, Mut - und unser bestes Spiel dieser Saison würde auch ganz gut passen“, sagte Trainer Marco Rose. Gegen das Weltklasse-Team von Pep Guardiola gewannen die Sachsen in der Vorsaison in der Gruppenphase zwar mit 2:1 daheim. Im Hinspiel hatte es im Etihad Stadium jedoch zuvor eine klare 3:6-Niederlage gegeben. dpa