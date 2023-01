RB-Profi Schlager erzählt von Backpacker-Tour durch Thailand

Leipzigs Xaver Schlager gestikuliert. © Tom Weller/dpa/Archivbild

RB Leipzigs Profi Xaver Schlager hält nicht viel von Rumliegen im Urlaub. „Wenn ich nur zehn Tage frei habe, dann kann man das mal machen“, sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem Interview der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Samstag). Da er wegen der WM in Katar aber ein bisschen mehr Zeit hatte - mit Österreich hatte er die Qualifikation verpasst - ging Schlager auf Rucksack-Tour durch Thailand.

Leipzig - „Das war die Chance, etwas von der Welt zu sehen“, sagte er und erklärte: „Ich war mit dem Rucksack unterwegs. Die Vorgabe war, nur zwei Nächte an einem Ort und immer erst am Abend entscheiden, was man am nächsten Tag unternimmt, wohin es geht.“ Sie hätten in einfacheren Hotels geschlafen, sagte er der „Bild“.

Das habe er schon immer mal machen wollen, erklärte der Mittelfeldspieler des Bundesligisten aus Sachsen, zu dem er im vergangenen Sommer wechselte. „Wir Fußballer sind privilegiert, klar. Was aber die Freizeit- oder Urlaubsplanung anbetrifft, normalerweise eher eingeschränkt. Vor allem im Winter, wenn es fast keine Pause gibt“, erklärte Schlager seinen Backpacker-Trip. „Ich war auf verschiedenen Inseln und in Bangkok und hab gemacht, was andere in meinem Alter so machen.“ Erkannt worden sei er auch, „von drei, vier Deutschen. Die kannten mich aus der Bundesliga“, sagte er der MZ. dpa