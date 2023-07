Regierung plant Förderung für Umzug von Wirtschaftsarchiv

Der Umzug des Sächsisches Wirtschaftsarchivs von Leipzig nach Borna soll finanziell durch das Wirtschaftsministerium unterstützt werden. Bei Feierlichkeiten zum 30. Gründungsjubiläums des Vereins in Leipzig stellte Staatssekretär Thomas Kralinski (SPD) eine Förderung in Aussicht, wie das Ministerium am Freitag in Dresden mitteilte. Nach der Sommerpause im Landtag werde sich das Kabinett mit der geplanten Förderung in Höhe von 150 000 Euro befassen.

Dresden/Leipzig/Borna - Das Archiv war den Angaben zufolge das erste regionale ostdeutsche Wirtschaftsarchiv. Es wurde am 5. April 1993 gegründet und dokumentiert die Wirtschaftsgeschichte in Sachsen. Heute gehören ihm alle sächsischen Industrie-, Handels- sowie Handwerkskammern an.

Den Angaben zufolge werden durch das Archiv derzeit etwa 350 Bestände von Unternehmen, Vereinen und Verbänden, Nachlässe sowie Dokumentationen verwaltet. Neben Akten, Plänen und Druckerzeugnissen gehörten auch etwa 60 000 Fotos zum Bestand. Der Umzug nach Borna im Landkreis Leipzig biete die Chance, die Ressourcen zu erweitern. Bei der Gründung sei das Archiv durch das Wirtschaftsministerium bereits mit einer Anschubfinanzierung unterstützt worden. dpa