Relegationsspiel in Dresden: Zahlreiche Straftaten von Fans

Kaiserslautern-Fans zünden bengalische Feuer zu Beginn der Partie. © Jan Woitas/dpa

Rund um das Relegationsspiel in Dresden hat die Polizei zahlreiche Straftaten registriert. Bereits vor Anpfiff der Partie brannten Heim- und Gästefans erstmals Pyrotechnik ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Außerdem sei eine Rakete aus dem Gästeblock in Richtung der Heimfans abgeschossen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung.

Dresden - Während des Spiels zündeten zudem beide Fanlager mehrfach Pyrotechnik an.

Ermittelt wird nach Polizeiangaben auch gegen eine Gruppe von etwa 30 unbekannten Heimfans. Sie sollen sich widerrechtlich Zugang zum Stadiongebäude verschafft und dabei zwei Ordner verletzt haben. Der Verdacht des Landfriedensbruchs steht im Raum. Nach Steinwürfen auf einen Bus wurden zudem Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Dynamo Dresden war vor heimischen Publikum am Dienstag aus der 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Das Team unterlag mit 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern und muss nun den Gang in die 3. Liga antreten. Insgesamt waren bei dem Spiel über 1100 Polizeibeamte im Einsatz. dpa