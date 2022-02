Richterbund: rechtliche Schritte in Causa Maier prüfen

Jens Maier (AfD) spricht. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Der Deutsche Richterbund hat Justizministerin Katja Meier (Grüne) aufgefordert, alle rechtlichen Möglichkeiten im Fall des umstrittenen AfD-Politikers Jens Maier zu prüfen. „Es ist insbesondere zu prüfen, ob das unerträgliche Verhalten Maiers während seiner Abgeordnetenzeit Grundlage für eine erfolgreiche Richteranklage sein kann“, sagten die Vorsitzenden Barbara Stockinger und Joachim Lüblinghoff am Mittwoch laut Mitteilung.

Dresden - Der Richterbund stehe in dieser Frage eng an der Seite des Zentralrats der Juden, der sich am Vortag ähnlich geäußert hatte.

Mit einer Richteranklage kann das Parlament beim Bundesverfassungsgericht die Versetzung eines Richters in ein anderes Amt oder in den Ruhestand sowie sogar seine Entlassung beantragen. Für diesen Schritt ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag nötig. „Für in die Rechtsprechung zurückkehrende Abgeordnete sollten dabei keine anderen Regeln gelten als für aktive Richter und Staatsanwälte“, forderten die Vorsitzenden des Richterbundes.

Der AfD-Politiker Jens Maier verlor bei der Bundestagswahl im Herbst sein Mandat im Parlament und will nun in die sächsische Justiz zurückkehren. Er hatte vor seiner Abgeordnetentätigkeit als Richter am Landgericht Dresden gearbeitet.

Der sächsische Verfassungsschutz stuft Maier als Rechtsextremisten ein, wie im Oktober 2020 bekannt wurde. Begründet wurde die Entscheidung mit seiner Zugehörigkeit zum extremistischen „Flügel“ der AfD, der sich im Frühjahr 2020 formal aufgelöst hatte. dpa