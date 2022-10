Richtfest für neues Großgefängnis: JVA ab 2024 in Betrieb

Teilen

Baukräne stehen auf dem Gelände der Baustelle der neuen Justizvollzugsanstalt. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Bau des neuen Großgefängnisses in Zwickau hat eine neue Etappe erreicht. Die Rohbauarbeiten auf dem mehr als 30.000 Quadratmeter großen Gelände sind abgeschlossen, so dass am Freitag Richtfest gefeiert wurde. „Wir bauen hier eine der modernsten Justizvollzugsanstalten Deutschlands“, sagte der Amtschef des sächsischen Finanzministeriums, Dirk Diedrichs, in Zwickau.

Zwickau - Die neue Justizvollzugsanstalt für Sachsen und Thüringen soll den Angaben nach bis Mitte 2024 fertig sein und dann schrittweise in Betrieb gehen. Sie wird 820 Gefangenen beider Bundesländer Platz bieten. Umgeben ist das Areal von einer sechs Meter hohen Mauer. Die Kosten haben sich von den anfangs berechneten 150 Millionen Euro inzwischen mehr als verdoppelt. Derzeit ist von rund 303 Millionen Euro die Rede. Das sei vor allem der allgemeinen Baupreisentwicklung geschuldet, sagte Diedrichs. Inzwischen seien nur noch wenige Gewerke zu vergeben. „Wir hoffen, dass es nicht mehr wesentlich teurer wird.“ dpa