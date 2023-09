Riesen-Schornstein in Leipzig fällt wie geplant

Ein Schornstein wird vor Schaulustigen gesprengt. © Sebastian Willnow/dpa

Leipzig war am Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Häuschen. Denn viele Menschen wollten die Sprengung eines riesigen Schornsteins mit eigenen Augen sehen.

Leipzig - Der 170 Meter hohe Schornstein des früheren Heizwerkes „Max Reimann“ in Leipzig ist Geschichte. Um 10.11 Uhr fiel der Schlot am Sonntag nach einer Sprengung wie geplant in sich zusammen. Viele Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt folgten dem Spektakel in der Nähe des Kraftwerkes. Noch Minuten später war an der Einsturzstelle eine dichte Rauchwolke zu sehen.

Ulrike Matthes, Sprengmeisterin der Thüringer Sprenggesellschaft, hatte eine sogenannte Faltsprengung durchgeführt und etwa 100 Kilogramm Sprengstoff detonieren lassen. Im Radius von 200 Metern war eine Evakuierung vorgenommen worden. Aufgrund der Staubentwicklung wurde Anwohnern empfohlen, auch über den Sperrkreis hinaus Fenster zu schließen und Technik wie Solarmodule oder Luftansauganlagen abzudecken.

Nach der Sprengung soll das Abbruchmaterial nun getrennt und abtransportiert werden. Nach Angaben der Leipziger Stadtwerke erstrecken sich die Arbeiten über einen Zeitraum von bis zu fünf Monaten. Der Schornstein war ein Überbleibsel der Braunkohle-Ära in Leipzig. Bis 1996 wurden die Rauchgase des Heizwerkes „Max Reimann“ darüber in die Luft abgeführt. dpa