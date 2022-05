RKI meldet Inzidenz für Sachsen unter 150

Teilen

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Sachsen hat die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag bei 148,6 gelegen. Das geht aus Zahlen des RKI-Dashboards hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 224,9 angegeben. Bundesweit betrug der Wert am Dienstag 307,2.

Dresden - Experten gehen allerdings davon aus, dass viele Corona-Fälle nicht erfasst werden, weil auf positive Schnelltests nicht immer ein PCR-Test folgt. Nur diese werden in der Statistik gezählt. Außerdem melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten tagesaktuell, besonders am Wochenende und zu Wochenbeginn kann es zum Verzug kommen.

Innerhalb Sachsens ist das Infektionsgeschehen recht unterschiedlich. Den höchsten Inzidenzwert hatte am Dienstag die Stadt Leipzig mit 209,4. Der Landkreis mit dem geringsten Wert war Görlitz mit 80,6. Sachsenweit kamen 1523 registrierte Neuinfektionen und 10 Todesfälle dazu. Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat nachweislich 15 491 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. dpa