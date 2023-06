Robin Lenk neuer Sportdirektor beim FSV Zwickau

Das Logo des FSV prangt auf der Eckfahne im Stadion. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Der FSV Zwickau arbeitet nach dem Abstieg aus der 3. Liga weiter am sportlichen Umbruch. Robin Lenk wird ab sofort neuer Sportdirektor bei den Sachsen, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte. Lenk, der seit 2020 Co-Trainer der Zwickauer war, soll hauptsächlich für Scouting, Kaderplanung und die Lizenzspielerabteilung zuständig sein.

Zwickau - „Wir haben von Beginn an gespürt, wie sehr Robin für den Verein und seine neue Funktion unabhängig von der Ligazugehörigkeit brennt“, wird FSV-Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky in der Mitteilung am Montag zitiert. „Sein Fachwissen und sein Netzwerk wird er gewinnbringend einbringen, um für den FSV Zwickau die sportliche Neuaufstellung erfolgreich zu gestalten.“

Gleichzeitig wurde der Vertrag mit dem 34 Jahre alten Mittelfeldspieler Mike Könnecke für die neue Spielzeit verlängert. In den vergangenen Tagen hatte es bereits eine Umstrukturierung im Aufsichtsrat des finanzgeschwächten Vereins gegeben. Am Freitag war zudem die Trennung von Trainer Ronny Thielemann verkündet worden. dpa