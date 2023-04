Rößler: 2023 Aufbruch für „Tag der Sachsen“

Der „Tag der Sachsen“ soll als Fest von Bürgern für Bürger weitergeführt und -entwickelt werden. Sein Anliegen sei „aktueller denn je, wir praktizieren gelebte Gemeinschaft“, sagte Landtagspräsident Matthias Rößler als Vorsitzender des Kuratoriums am Dienstag in Dresden. Das sei bisher in 27 Festen und 24 Städten gut gelungen. Mit Blick auf die Zukunft gebe es viele Vorschläge und neue Überlegungen, um dieses Fest der Bürgergesellschaft „mit Leidenschaft und vor allem auch neuen Elementen“ zu gestalten.

Dresden - Dazu müssten auch Modi gefunden werden, damit die Gastgeberstädte diese teurer gewordenen Großveranstaltungen auch stemmen könnten.

Das vereinte Ehrenamt und der gesellschaftliche Zusammenhalt haben laut Rößler in den Corona-Jahren gelitten. Mit dem „Tag der Sachsen“ 2023 (1. bis 3. September) in Aue-Bad Schlema solle nun ein „Signal des Aufbruchs“ gesetzt werden. „Wir wollen das größte Fest der Vereine und Verbände wieder so feiern können wie wir das immer getan haben.“ Sie machten den Tag so einzigartig, und es sei auch die Gelegenheit, „die ganze Bandbreite des sächsischen Ehrenamts zu zeigen“. Der „Tag der Sachsen“ sei eben keine Veranstaltung des Staates, sondern Ausdruck von Traditions- und Heimatverbundenheit und Identifikation mit dem Freistaat.

In den vergangenen Wochen mehrten sich in der Politik Stimmen nach einer Neuausrichtung des größten Volksfestes im Freistaat, auch wegen eines finanziellen Risikos für die Kommunen. So hatte die Stadt Frankenberg 2022 das Fest nicht durchführen können. Zudem steht die Frage im Raum, ob es noch zeitgemäß ist. Die ideelle und materielle Basis für 2023 stehe, und auch für 2024 gebe es eine Ausrichterstadt und das Geld, versicherte Rößler. Er sprach von einem „Aufbruch“ und „Restart“ nach drei schwierigen Jahren. Angesichts der Probleme, das normale gesellschaftliche Leben wieder in Gang zu bringen, bekomme Aue Bad-Schlema „faktisch“ die doppelte Summe des Üblichen, auch weil Kosten für Großveranstaltungen gestiegen seien. dpa