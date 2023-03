Rose fordert Heimsieg gegen Ex-Club Gladbach

Leipzigs Trainer Marco Rose kommt vor Spielbeginn ins Stadion. © Hendrik Schmidt/dpa/Archiv

Marco Rose fordert gegen seinen Ex-Club Borussia Mönchengladbach einen Heimsieg. Nach der Niederlage bei Borussia in Dortmund wolle er an die Leistung anknüpfen. „Wir waren unzufrieden mit dem Ergebnis. Die Art und Weise lässt uns nicht hadern, die sollte uns Vertrauen geben“, sagte Rose vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Red Bull-Arena.

Leipzig - Nach vielen grippalen Infekten im Team muss er weiterhin um Nationalstürmer Timo Werner bangen. Dagegen freut er sich, dass Dani Olmo komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Ob er eine Option auf der RB-Bank ist, wolle er kurzfristig entscheiden. dpa