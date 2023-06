Rückbau des Walkmühlenwehrs in Bautzen abgeschlossen

Teilen

Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) hat den Rückbau des Walkmühlenwehrs in Bautzen abgeschlossen. Durch die Maßnahme soll die Spree für Fische und andere Wasserlebewesen wieder ein weiteres Stück durchgängiger werden, wie das sächsische Umweltministerium am Montag mitteilte. Die Arbeiten begannen im August 2022 und kosteten rund 1,4 Millionen Euro - finanziert durch das Sofortprogramm „Start 2020“ des Freistaates.

Bautzen - „Über Jahrzehnte wurden unsere Flüsse begradigt und ausgebaut. Das Ergebnis: In Sachsen sind nur rund sieben Prozent der Flüsse und Bäche in einem guten ökologischen Zustand“, sagte der sächsische Umweltminister Wolfram Günther. Dem Grünen-Politiker zufolge ist der Landschaft in weiten Teilen die Fähigkeit abhandengekommen, Wasser zu speichern. „Hier in Bautzen ist die Spree nun wieder ein Stück naturnäher. Das ist mir wichtig, denn ein intakter Fluss oder Bach, eine intakte Aue ist immer auch ein Lebensraum für unzählige Arten.“

Das Walkmühlenwehr ist bereits die vierte Wehranlage, die in der Spree im Bereich Bautzen zurückgebaut wurde. Wehre sind für viele Tierarten unüberwindbare Barrieren. Mit dem Rückbau der Wehre soll eine weitere nachhaltige und ökologische Gewässerentwicklung ermöglicht werden. Dies entspreche auch den Anforderungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. dpa