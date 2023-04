Rund 500 Teilnehmer bei Demo in Chemnitz

Mit Trommeln, Fahnen und Plakaten haben am Montag einige Hundert Menschen in Chemnitz für Frieden und ein Ende der Sanktionen gegen Russland demonstriert. Dazu aufgerufen hatte das aus Corona-Protesten hervorgegangene Bündnis „Chemnitz steht auf“. Erster Redner war der Funktionär der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen, Stefan Hartung. Er behauptete, Regierung und Eliten führten in Deutschland einen „Krieg gegen das eigene Volk“.

Chemnitz - Neben Fahnen mit Friedenstauben und dem Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ waren auch etliche Fahnen der Freien Sachsen zu sehen. Bis zu 1500 Teilnehmer waren erwartet worden, die Polizei sprach am Vormittag von etwa 500. dpa