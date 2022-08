Rund 97 Prozent schaffen ihren Schulabschluss in Sachsen

Teilen

Abiturprüfungen laufen im Klassenzimmer eines Gymnasiums. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Die Prüfungsergebnisse an Sachsens Schulen bleiben stabil. Im Schuljahr 2021/2022 meisterten wie im Vorjahr 97 Prozent der Schülerinnen und Schüler ihre Abschlussprüfungen erfolgreich, wie das Kultusministerium am Donnerstag in Dresden mitteilte. „Trotz großer Herausforderungen im Schulalltag ist es gelungen, die Schülerinnen und Schüler auf einen guten Abschluss vorzubereiten.

Dresden - Dafür bin ich allen Beteiligten sehr dankbar“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

An den Gymnasien betrug in diesem Jahr der Notendurchschnitt im Abitur 2,07 (Vorjahr: 2,08). In diesem Schuljahr haben 486 (Vorjahr: 434) sächsische Schülerinnen und Schüler ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 abgelegt. An den 51 Beruflichen Gymnasien schafften 92,7 Prozent die Gesamtqualifikation und erhielten das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife. Der Notendurchschnitt lag bei 2,27 (Vorjahr: 2,26). An den öffentlichen Oberschulen und Abendoberschulen machten 97,2 Prozent der 14 100 Schülerinnen und Schüler den Realschulabschluss. dpa