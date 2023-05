Sachsen-CDU enttäuscht vom Ausgang des Flüchtlingsgipfels

Alexander Dierks spricht. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Die sächsische CDU hat mit Enttäuschung und Kritik auf die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern reagiert. „Man hat den Eindruck: Bei der Flüchtlingspolitik ist diese Bundesregierung weder handlungsfähig noch handlungswillig“, sagte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks am Donnerstag in Dresden. Eine Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel an die Länder für die Flüchtlingskosten sei vertagt worden.

Dresden - Der Bund lasse vor allem Landkreise, Städte und Gemeinden im Regen stehen. Die Vereinbarungen blieben „hinter allen Erwartungen zurück“, erklärte CDU-Innenpolitiker Ronny Wähner. dpa