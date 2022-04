Sachsen ernennt neuen Innenminister: Schuster tritt Amt an

Armin Schuster wird Sachsens neuer Innenminister. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Nach der Entlassung von Sachsens Innenminister Roland Wöller werden in dem Ressort nun die Weichen neu gestellt. Als Nachfolger wird am Montag Armin Schuster erwartet, der bisherige Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Dresden - Der CDU-Politiker Armin Schuster soll am Montag (9.30 Uhr) seine Ernennungsurkunde als neuer Innenminister von Sachsen erhalten und damit die Nachfolge des entlassenen Ressortchefs Roland Wöller antreten. Der 60-Jährige leitete bisher das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und galt als Wunschkandidat von Regierungschef Michael Kretschmer (CDU). Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit im Deutschen Bundestag. Schuster kommt ursprünglich von der Bundespolizei. In den 1990er Jahren arbeitete er zeitweilig als Leiter einer Bundespolizeiinspektion in Sachsen. 2009 zog er für die CDU in den Bundestag ein, ging bei der Verteilung von Posten im Fraktionsvorstand aber immer leer aus. Ex-Innenminister Horst Seehofer (CSU) ernannte Schuster im November 2020 zum BBK-Leiter.

Kretschmer hatte Roland Wöller am vergangenen Freitag aus seinem Amt als Innenminister entlassen. Damit reagierte der Ministerpräsident auf eine ganze Reihe von Skandalen in der sächsischen Polizei und umstrittene Personalentscheidungen Wöllers. Bei einem Statement vor Journalisten hob Kretschmer aber vor allem die Verdienste Wöllers hervor und nannte dabei neben dem Polizeigesetz auch den Stellenzuwachs bei der Polizei im Freistaat. Vor allem aber richtete Kretschmer den Blick nach vorn. Notwendig sei nun ein personeller Neuanfang. „Wir leben in einer Zeit der Unsicherheiten. Es braucht gerade in dieser Zeit eine starke Landespolitik, eine Staatsregierung, die Vertrauen genießt in allen Bereichen.“

Die Erwartungen an den neuen Minister sind groß - nicht nur bei den Polizeigewerkschaften. Grünen-Innenpolitiker Valentin Lippmann sieht Schuster vor großen Herausforderungen. „Der Kampf gegen Rechtsextremismus sowohl in der Gesellschaft als auch innerhalb des Staatsdienstes muss oberste Priorität haben. Auch der Reformprozess innerhalb der sächsischen Polizei muss weiter vorangetrieben werden“, nannte Lippmann wichtige Aufgaben. Nicht zuletzt gehe es darum, den Freistaat für die Bedrohung durch Katastrophen fit zu machen.

Nach Ansicht von CDU-Fraktionschef Christian Hartmann bringt Schuster sowohl die fachlichen als auch die notwendigen politischen Erfahrungen für dieses Amt mit. „Wir setzen in den Themen Innere Sicherheit, Kommunales und Sport auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander.“ Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Er bezeichnete Schuster als „ausgewiesenen Experten für die Innen- und Sicherheitspolitik“. dpa