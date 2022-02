Sachsen gaben 2021 durchschnittlich 80 Euro für Lotto aus

Teilen

Rubbellose, Eurojackpot und der Klassiker „6 aus 49“: Die Menschen in Sachsen haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 80,62 Euro für Lottospiele ausgegeben. Der sächsischen Lottogesellschaft bescherten die Spieleinsätze in Höhe von 327 Millionen Euro den zweitstärksten Umsatz ihrer Geschichte. „Das liegt aber daran, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen“, sagte Geschäftsführer Frank Schwarz am Montag bei einer Pressekonferenz.

Leipzig - Im Jahr 2021 habe es eine Spielwoche weniger gegeben als im Vorjahr. „Wenn man das berücksichtigt, war der Umsatz im vergangenen Jahr sogar höher.“

Gut 161,4 Millionen Euro flossen an Gewinner, 128,8 Millionen Euro gingen zudem über den sächsischen Landeshaushalt an gemeinnützige Verbände und Organisationen. In Zukunft will Sachsenlotto stärker die Gemeinwohlorientierung in den Vordergrund stellen, wie Schwarz sagte: Statt Schecks zu übergeben, sollen konkrete Projekte präsentiert werden. Die Gesellschaft unterstützt demnach unter anderem die Initiative „TeamSport Sachsen“, die sächsische Kunst und Kultur sowie die Freiwilligen Feuerwehren.

Ausgebaut werden soll zudem die Produktpalette. Man bemerke, dass sich der Glücksspielmarkt auf mehr Produkte verteile, sagte Schwarz. Immer beliebter werden demnach die Rubbellose, die mittlerweile einen Umsatzanteil von 10,8 Prozent haben. „Die Lose sind insbesondere für eine jüngere Personengruppe interessant“, sagte Schwarz. Der Vorteil: Man müsse nicht mehrere Tage lang warten, ob man richtig getippt habe, sondern sehe einen möglichen Gewinn sofort. Auch das digitale Spielangebot wächst den Angaben zufolge stark.

Corona habe sich auch beim Sachsenlotto bemerkbar gemacht, sagte Schwarz - allerdings auf positive Weise. „Was uns aufgefallen ist in Zeiten des Lockdowns, waren steigende Umsätze“, sagte Schwarz. Gerade wenn es wenige Möglichkeiten für Frohsinn gebe, kauften sich die Menschen gerne die Chance aufs Glück. Ein Sachse hat 2022 jedenfalls schon den Jackpot geknackt: Genau eine Million Euro erhielt ein Spieler aus dem Landkreis Meißen Ende Januar aus der Zahlenlotterie Keno. dpa